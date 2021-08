Impfwillige können sich auch heute bei Sonderimpfaktionen in der Region ohne Anmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen. In Erbach im Alb-Donau-Kreis gibt es sogar eine Aktion am Badesee.

Bei einer Sonderaktion am Badesee Erbach wird am Dienstag von 14 bis 20 Uhr ohne Termin gegen das Corona-Virus geimpft. Dort stehen laut Stadt Erbach der Einmal-Impfstoff Johnson&Johnson sowie das Vakzin von Biontech zur Verfügung. Am Dienstag gibt es am Erbacher Badesee eine Sonderimpfaktion gegen Corona ohne Anmeldung. SWR Petra Volz Weitere Corona-Impfungen ohne Termin In Waldstetten im Ostalbkreis gibt es am Dienstag bis 18 Uhr eine Aktion auf dem Lidl-Parkplatz. Auch auf dem Kaufland-Parkplatz in Giengen im Kreis Heidenheim wird bis 18:30 Uhr geimpft. Das Landratsamt des Ostalbkreises kündigte darüberhinaus weitere Sonderimpfaktionen der mobilen Impfteams in dieser Woche an. In Ulm haben Bürgerinnen und Bürger bis Samstag die Möglichkeit, sich ohne Termin zwischen 12 und 18 Uhr im Blautal-Center impfen zu lassen. Auch im Ulmer Stadthaus sind in den kommenden Tagen wieder Impfungen ohne vorherige Anmeldung geplant. Schwindendes Interesse im Impfzentrum Immer weniger Menschen lassen sich im Ulmer Impfzentrum impfen. Wie der Betreiber am Montag mitteilte, wurden vergangene Woche gut 4.600 Impfungen durchgeführt. In Mai waren es noch mehr als 20.000 pro Woche. Impfwillige können derzeit auch ohne Termin zum Impfzentrum auf dem Ulmer Messegelände kommen, hieß es weiter.