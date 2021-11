Angebote zwischen Ulm und Aalen: Hier können Sie sich spontan impfen lassen

per Mail teilen

In der inzwischen vierten Coronawelle sind die Infektionszahlen hoch und die Zahl der Geimpften zu niedrig. Für die Impfoffensive des Landes stehen jetzt Orte und Termine fest. Abrufen kann man sie unter "dranbleibenBW".

Corona-Impfaktion vor dem Universumcenter in Ulm SWR

Ob "Impfen für Jedermann" beim Aalener Rathaus oder Impfangebote in den Heidenheimer Schloss Arkaden oder beim Blautalcenter in Ulm - eine interaktive Karte des baden-württembergischen Ministeriums für Gesundheit und Soziales zeigt die aktuellen Impfangebote. Wenn man auf der Internetseite "dranbleibenBW" nach unten scrollt, findet man die genaue Adresse für die Impfangebote sowie das Datum und den verfügbare Impfstoff.

Ausschnitt für Heidenheim aus der interaktiven Karte "dranbleibenBW" des Ministeriums für Gesundheit, Soziales und Integration baden-württembergisches Ministeriums für Gesundheit, Soziales und Integration

Denn im Kampf gegen die Corona-Pandemie sollen sich mehr Menschen impfen lassen. Die Inzidenzen steigen seit Tagen auch bei uns in der Region. Landesweit am höchsten sind sie momentan im Kreis Biberach, am Freitag lag der Wert bei über 650.

Auch bei uns in der Region sind mehrere mobile Impfteams im Einsatz. Landesweit sind bei der Kampagne "dranbleibenBW" insgesamt 155 Impfteams unterwegs, allerdings fast nur in den größeren Städten und kaum auf dem Land.

In Ulm kann man sich zum Beispiel im Blautal-Center und im Universum-Center impfen lassen. Im Aalener Rathaus gibt es Impangebote unter anderem am 17. und 18. November.