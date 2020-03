Immer mehr Tafelläden müssen wegen der Corona-Pandemie schließen. In Aalen war am Freitag letztmals der Verkauf offen. Die Zustände seien nicht mehr tragbar, sagte der zuständige evangelische Stadtpfarrer, Bernhard Richter, dem SWR. Wie andernorts auch fehle es mittlerweile an Ware und die zumeist älteren Helfer gehörten der Risikogruppe an und blieben zuhause, so Richter. Deshalb schließt die Tafel Aalen, wie zuvor schon beispielsweise die Tafelläden im DRK-Kreisverband Ulm. Die Caritas Ostwürttemberg hat darüberhinaus auch alle Fairkaufstellen bis Anfang April geschlossen, dort werden beispielsweise Möbel gehandelt.