In Ulm und dem Alb-Donau-Kreis gibt es inzwischen 81 Fälle von Infektionen mit Coronavirus-Varianten. Das teilte das Landratsamt mit. Demnach gibt es außer in Ulm derzeit Befunde in Schelklingen, Blaubeuren-Weiler und Staig. Außerdem haben sich nach Infektionen von Beschäftigten eines Importunternehmens in Ulm auch Menschen angesteckt, die in anderen Landkreisen leben.