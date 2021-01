Immer mehr Skilift-Betreiber in der Region bieten eine stundenweise Vermietung an. Dabei gelten Hygieneregeln wie zum Beispiel die Maskenpflicht beim Einsteigen. Das Skizentrum Hirtenteich in Essingen-Lauterburg vermietet seine Lifte nur an Personen eines Haushaltes. Der Kinderlift kostet 60 Euro pro Stunde, der Hirtenteich-Lift 150 Euro. Ganz ähnliche Bedingungen gelten für die Ostalb-Skilifte in Aalen. Das Mietmodell bieten auch der Skilift in Blaubeuren-Beiningen sowie die Skilifte in Westerheim und Laichingen an. In Laichingen steht der Parkplatz inzwischen nur noch den Mietern des Liftes zur Verfügung. Der Rodelhang ist gesperrt worden und auch Langlauf ist nicht möglich. In Essingen sind dagegen die Langlauf-Loipen gespurt.