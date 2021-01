Etwa jeder fünfte Betrieb bei der Handwerkskammer Ulm wird von einer Frau geführt. Laut Mitteilung werden Frauen und weibliche Auszubildende in einigen Kammerbetrieben bereits besonders gefördert. Ein Schritt in diese Richtung ist das Regionale Mentorinnen-Netzwerk für Frauen im Handwerk. Dabei profitieren weibliche Auszubildende vom Wissen erfahrener Handwerkerinnen. Inzwischen hat die Handwerkammer Ulm acht Teams koordiniert, bei denen Mentorinnen weibliche Auszubildende begleiten und beraten, unter anderem in den Berufen Steinmetzin, Zimmerin oder Feinwerkmechanikerin. Rund ein Viertel der Auszubildenden in Kammerbetrieben ist weiblich, im Ostalbkreis sind es 280 junge Frauen, in der Stadt Ulm 200 und im Kreis Heidenheim 110. Der Frauenanteil in den gewerblich-technischen Berufen soll aber noch weiter erhöht werden. Deshalb unterstützt die Kammer Handwerksbetriebe in diesen Fragen mit zwei Personalberaterinnen.