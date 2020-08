Am Landgericht Ulm geht am Montagvormittag der Vergewaltigungsprozess von Illerkirchberg weiter. Laut einem Sprecher sollen weitere Zeugen befragt werden. Angeklagt sind fünf junge Männer, die in der Halloween-Nacht vergangenen Jahres ein damals 14-jähriges Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) mit Drogen betäubt und mehrfach vergewaltigt haben sollen. Der Prozesstag heute findet coronabedingt in einer Halle auf dem Ulmer Messegelände statt.