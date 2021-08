per Mail teilen

Die Universitätsklinik Ulm hat Bilanz für das erste Corona-Jahr gezogen: Das Krankenhaus verzeichnet in 2020 ein Minus von gut fünf Millionen Euro. Die Corona-Pandemie habe die Arbeit an der Universitätsklinik maßgeblich bestimmt, so der Leitende Ärztliche Direktor Udo Kaisers. Viele Klinikbereiche mussten demnach ihren Betrieb über mehrere Monate teils erheblich reduzieren, um Covid-19-Patienten zu versorgen. Üblicherweise behandelt die Klinik jährlich etwa 50.000 Patienten stationär, 2020 waren es knapp 45.000. Auch die Zahl der ambulanten Patienten war niedriger als üblich. Land und Bund haben die dadurch entstehenden Mindereinnahmen teils ausgeglichen. Dennoch verzeichnet die Ulmer Uniklinik zum Ende des Jahres 2020 ein Millionen-Defizit.