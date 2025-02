Sie ist Tradition und Herzstück der Gemeinde: Die Merklinger Nudel. Das Gebäck aus Hefeteig und seiner Spezialzutat Schweineschmalz verbindet Generationen und weckt Erinnerungen.

Für die Merklingerinnen und Merklinger geht Heimatliebe durch den Magen. Von Generation zu Generation wird das Rezept der Merklinger Nudel, oder Nudla, in der Gemeinde im Alb-Donau-Kreis weitergegeben. Geht es mal verloren, hilft ein Backkurs der Erinnerung auf die Sprünge. Und lässt das Hefegebäck neu aufleben.

Wer bei dem Namen Merklinger Nudel jetzt an Pasta denkt, der liegt falsch. Es handelt sich dabei um ein Weizenbrot in Kastenform. Damit es eine waschechte Merklinger Nudel ist, darf aber eins nicht fehlen: Schweineschmalz. Serviert wird sie entweder süß, zum Beispiel mit Marmelade oder salzig, zum Eintunken in Bratensoße.

Auch der Nachwuchs steht auf die Merklinger Nudel

Einer, der das Gebäck richtig gerne mag, ist der neunjährige Peter. Er steht leidenschaftlich gern mit seinem Vater in der Küche. Deshalb hat er sich zu einem Backkurs im Backhaus in Merklingen angemeldet - ohne Eltern. "Mich interessiert, wie man die Merklinger Nudel macht", erklärt Peter freudig, während er sorgfältig die Zutaten für den Teig in einer großen Schüssel abmisst.

Insgesamt haben sich sieben Menschen für den Backkurs angemeldet. Sie alle wollen von Kursleiterin Rosemarie Salzmann lernen, wie man eine original Merklinger Nudel backt. Während die einen fleißig den Teig von Hand kneten, fetten die anderen die Backformen ein. Ein echtes Gemeinschaftsprojekt.

So sieht sie aus, die Merklinger Nudel. Die Kursteilnehmer haben sie gemeinsam im Backhaus in Merklingen gebacken. SWR Markus Bayha

Geschichten rund ums Traditionsbrot

Woher die Merklinger Nudel ihren Namen hat, ist übrigens nicht bekannt. Auch Kursleiterin Rosemarie Salzmann kennt das Geheimnis nicht. Dafür aber viele andere Geschichten rund um das Brot.

Zum Beispiel diese: Früher habe der Pfarrer in Merklingen mit dem Gottesdienst nach 45 Minuten aufhören müssen. Denn die Merklingerinnen und Merklinger hatten vor der Kirche den Teig gemacht und in den Ofen geschoben. Hätte die Predigt länger gedauert, wäre das kostbare Brot verbrannt. Manche Merklinger sollen außerdem glauben, dass die Form des Brotes an den Kirchturm erinnert. Diese Theorie lässt sich aber nur mit sehr viel Fantasie bestätigen.

Ganz wichtig im Merklinger Backhaus: Spaß haben! Denn richtig gut wird eine Merklinger Nudel nur, wenn sie mit Liebe gebacken wird. Und natürlich mit der Geheimzutat Schweineschmalz. SWR Markus Bayha

Merklinger Nudel weckt Erinnerungen

Viele der älteren Teilnehmenden im Backkurs verbinden mit dem traditionellen Brot schöne Erinnerungen. Etwa Annika Röcker: "Ich komme ursprünglich aus Merklingen und da gab es früher immer die Merklinger Nudeln auf dem Dorffest", erinnert sie sich, während sie den Teig in den Ofen schiebt. Ihrem Freund konnte sie nicht so richtig erklären, was es mit dem traditionellen Hefegebäck auf sich hat. Also meldete sie beide kurzerhand zum Backkurs an.

Früher hat meine Oma für uns die Merklinger Nudel gemacht. Ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, sie zu fragen, wie das eigentlich funktioniert.

Für Jantina Sanders hat die Teilnahme am Backkurs einen emotionalen Grund. "Früher hat meine Oma für uns die Merklinger Nudel gemacht. Und ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, sie zu fragen, wie das eigentlich funktioniert", bedauert sie. Durch den Backkurs will sie genau das lernen - und ihr Wissen später auch an ihre Tochter weitergeben.

Am Ende schmeckt die Merklinger Nudel auch einfach gut. Nach einer Mischung aus Hefekranz, Toastbrot und Dampfnudel. Und sowieso: "Einfach einzigartig!", bringt es Backkurs-Teilnehmerin Jasmin Kirsamer auf den Punkt - und schiebt sich ein Stück der traditionellen Merklinger Nudel in den Mund.