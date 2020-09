per Mail teilen

Mähroboter können nicht nur Tieren gefährlich werden, sondern auch Heizölschläuchen. In Illertissen (Kreis Neu-Ulm) wollte ein 53-Jähriger am Donnerstag Heizöl liefern, verlegte den Schlauch durch den Garten in den Keller und startete die Betankung. Kurz darauf knallte es, im Garten spritzte Öl aus dem Schlauch. Ein Rasenmähroboter hatte laut Polizei den Schlauch beschädigt. Insgesamt 40 Liter Heizöl liefen auf die Rasenfläche.