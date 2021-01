per Mail teilen

Die Illerplastic Firmengruppe mit Sitz in Illertissen (Kreis Neu-Ulm) hat nach eigenen Angaben einen Insolvenzantrag gestellt. Die 224 Beschäftigten an den betroffenen Standorten wurden am Freitag informiert. Wie das Unternehmen aus der Kunststoffbranche weiter mitteilte, seien die Finanzierungsverhandlungen gescheitert. Die Krise nach mehreren verlustreichen Jahren bei der Illerplastic Fensterbau GmbH, dem größten Unternehmen der Firmengruppe, habe sich durch die Pandemie noch verschärft.