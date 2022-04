Unfall bei illegalem Autorennen in Ulm

per Mail teilen

Zwei 18-Jährige haben sich in der Nacht auf Dienstag in der Ulmer Innenstadt laut Polizei ein illegales Autorennen geliefert. Einer der Fahrer verunglückte mit seinem Wagen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei sind die beiden Autofahrer gemeinsam viel zu schnell in der Innenstadt unterwegs gewesen. Einer der Fahrer habe schließlich an einer roten Ampel anhalten müssen. Der andere fuhr weiter.

Ein junger Mann verlor bei dem illegalen Autorennen in der Ulmer Innenstadt die Kontrolle über sein Auto. z-media Ralf Zwiebler

Viel zu schnell ging es über die Hauptverbindungsstraßen in der Innenstadt in Richtung Ehinger Tor. Dabei geriet er gegen einen massiven Stahlpoller und prallte laut Polizei in mehrere Schaufenster, die zu Bruch gingen. Sein Auto wurde schließlich auf einem Gehweg durch einen Poller gestoppt.

Bei dem Unfall nach dem Autorennen wurde niemand verletzt

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Passanten waren glücklicherweise in dem Bereich nicht unterwegs, so ein Polizeisprecher. Wie schnell die beiden fuhren, ist nicht bekannt. An einem Blitzer hatten sie ihre Fahrzeuge heruntergebremst. Die Polizei nahm beiden Beteiligten die Führerscheine ab und sucht nun Zeugen, die das mutmaßliche Rennen beobachtet haben oder dadurch selbst gefährdet wurden.