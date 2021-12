Polizei stoppt illegales Autorennen

Die Polizei Ulm ermittelt wegen eines illegalen Autorennens gegen zwei junge Autofahrer. Die beiden rasten in der Nacht auf Sonntag mit hoher Geschwindigkeit durch die Ulmer Innenstadt. Die 20 und 23 Jahre alten Fahrer fielen einer Polizeistreife auf, als sie mit etwa 100 Stundenkilometern durch einen Tunnel Richtung Ehinger Tor fuhren. Dabei wechselten sie zwischen mehreren anderen Autos von der ganz linken auf die rechte Spur. Einer der Fahrer fuhr noch über eine rote Ampel, beide mussten dann aber verkehrsbedingt halten, so die Polizei. Sie werden nun wegen eines verbotenen Autorennens angezeigt, Führerscheine und Autos wurden beschlagnahmt. Andere Autofahrer werden gebeten, sich zu melden, wenn sie bei dem illegalen Rennen in der Nacht auf Sonntag in Ulm gefährdet wurden.