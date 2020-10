.

Nach einem mutmaßlichen illegalen Autorennen mit einem Schwerverletzten am Freitag bei Illertissen-Tiefenbach (Kreis Neu-Ulm) soll am Montag einer der beiden beteiligten Fahrer vernommen werden. Insbesondere will die Polizei dabei nach Angaben eines Sprechers klären, ob sich die beiden Autofahrer verabredet hatten oder sich zufällig begegnet waren. Der Fahrer eines getunten Mercedes war zunächst von einem Seat-Fahrer überholt worden. Nach Zeugenangaben fuhren beide Fahrzeuge dann zeitweise nebeneinander her. Dabei geriet der Mercedes aufs Bankett, kam ins Schleudern und überschlug sich. Der 22-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt.