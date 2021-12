per Mail teilen

Bei einer Fahrzeugkontrolle an der A8 bei Burgau im Kreis Günzburg hat die Polizei zwei Welpen entdeckt. Am Samstag kontrollierten die Beamten ein Auto, dass auf einem Anhänger einen weiteren Wagen transportierte. Die zwei Welpen wurden in einer Kiste im Kofferraum dieses Wagens gefunden, ohne Futter und Wasser. Das Günzburger Tierheim versorgte die Welpen. Den Fahrer erwartet laut Polizei nun eine Anzeige wegen illegalen Tiertransports.