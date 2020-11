In einem Hotel in Ulm ist ein Fall von illegaler Prostitution aufgeflogen. Die Beamten hatten einen Hinweis erhalten, wonach sich eine 28-jährige Prostituierte in dem Hotel einquartiert hatte, um dort ihrem Gewerbe nachzugehen. Bei einer Kontrolle wurde die Frau mit einem Freier erwischt. Beide wurden angezeigt und mussten Geld als Sicherheit hinterlegen, da beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, so die Polizei.