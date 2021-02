Verschwundene Bundeswehrmunition in Ulm und Dillingen, mögliche Waffendepots bei Rechtsextremisten. Darauf machen Aktivisten aufmerksam - und "erschrecken die Menschen", sagt die Polizei.

Mitglieder einer Gruppe, die sich "Kollektiv.26" nennt, haben in Ulm und Umgebung, so etwa in Blaustein (Alb-Donau-Kreis), Plakate aufgehängt und Flyer verteilt, um gegen extrem rechte Strukturen in der Bundeswehr zu protestieren. Zudem soll unter dem Titel "Kampfmittelverdachtszone Ulm" auf ein ganzes Arsenal von verschwunden Waffen aus Bundeswehrbeständen aufmerksam gemacht werden. Wegen der illegalen Plakat-Aktion ermittelt die Polizei.

Flyer "erschreckt Menschen" (Polizei) Thomas Heckmann

"Vorsicht Lebensgefahr" steht auf den Plakaten und Flyern. Weiter heißt es: "Die Bundeswehr warnt davor, dass rechtsextreme KSK Soldaten Sprengstoff- und Munitionsdepots angelegt haben."

Per E-Mail haben die Aktivisten, die sich der linken Szene zurechnen, erklärt, damit am Montag eine Aktion der Künstlergruppe "Zentrum für Politische Schönheit" in Berlin unterstützt zu haben. Ziel sei es, auf extrem rechte Strukturen im Militär aufmerksam zu machen.

"Waffenrückgabestation" vor Kanzleramt

Das "Zentrum für Politische Schönheit" (ZPS) hatte am Montag vor dem Bundeskanzleramt einen Container aufgestellt - als "Waffenrückgabestation". Auf Plakaten und in den sozialen Medien warnt die Gruppe davor, dass Rechtsextremisten die verschwunden Kampfmittel horten und Waffen- und Munitiondepots anlegen könnten. Munition sei unter anderem an den Bundeswehrstandorten Ulm und Dillingen an der Donau verschwunden.

Die Künstlergruppe, der nach eigenen Angaben mehrere Dutzend "Aktionskünstler und Kreative" aus Deutschland angehören, war in der Vergangenheit mehrfach durch provokative Aktionen aufgefallen, beispielsweise um auf das Flüchtlingselend aufmerksam zu machen. Bei diesen Aktionen waren die Künstler häufig von Sympathisanten unterstützt worden.

"Menschen erschreckt" - Polizei ermittelt

Die Ulmer Polizei ermittelt weiter gegen die Urheber der Aktion in und um Ulm. Mit den Plakaten und Flyern seien "Menschen erschreckt worden", so ein Polizeisprecher. Es dürfe auch nicht ohne Genehmigung plakatiert werden.