21 Jahre lang stand Bernhard Ilg (CDU) an der Spitze der Heidenheimer Stadtvewaltung. Zu seiner offiziellen Verabschiedung am Dienstag wird er Ehrenbürger der Stadt. Eine seltene Ehre.

Die Landesgartenschau 2006 und als Folge der Brenzpark, das Einkaufszentrum "Schloss-Arkaden", die Umwandlung des Albstadions zur Voith-Arena, die neue Stadtbibliothek: Dinge, die aus der Amtszeit Bernhard Ilgs in Heidenheim bleiben werden. Teils hat er sie selbst angestoßen, teils übernommen. Seit dem Jahr 2000 hat der heute 65-Jährige die Geschicke der Industriestadt an der Brenz maßgeblich mitbestimmt. Dafür verleiht ihm die Stadt am Dienstag die Ehrenbürgerwürde.

Zu seiner Verabschiedung wurde Bernhard Ilg Ehrenbürger der Stadt Heidenheim. SWR Frank Polfike

Ehrenbürgerwürde: Höchste Anerkennung einer Kommune

Eine höhere Anerkennung kann eine Stadt oder Gemeinde nicht aussprechen. Die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg schreibt den Kommunen vor, sie mögen sorgfältig Gebrauch von dieser Auszeichnung machen. Das bedeutet, man muss schon einiges für den jeweiligen Ort leisten, um in Betracht zu kommen, Ehrenbürgerin oder Ehrenbürger zu werden. In Heidenheim sind seit Anfang des 20. Jahrhunderts gerade mal zwölf Ehrenbürger ernannt worden, allesamt Männer. Bernhard Ilg wird Nummer 13.

Stadtoberhäupter, Wissenschaftler und Industrielle

Es sind fast ausschließlich Industrielle, Wissenschaftler - und eben Oberbürgermeister, denen die Ehrung zum Ehrenbürger zuteil wird. Martin Hornung beispielsweise hat 24 Jahre lang die Geschicke Heidenheims geleitet. Langjährige Oberbürgermeister werden oft Ehrenbürger, auch in anderen Städten: Ulrich Pfeifle in Aalen (29 Jahre), Ivo Gönner in Ulm (23 Jahre).

Der letzte, der in Heidenheim die Ehrenbürgerwürde verliehen bekam, war Michael Rogowski. Er war nicht nur Vorstandsvorsitzender des Maschinenbaukonzerns Voith - Heidenheims größtem Arbeitgeber - , sondern auch Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Außerdem fördert er seit vielen Jahren Kunst, Kultur und Sport in Heidenheim.

Einer der berühmtesten Heidenheimer Ehrenbürger war Kurt Bittel, im vergangenen Jahrhundert Archäologe von Weltgeltung: Präsident des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin und Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Istanbul. Seinerzeit ein überragender Experte für Römer- und Keltenforschung auf der Ostalb.

Keine materiellen Vorteile für Ilg

Eines hat ein Ehrenbürger oder eine Ehrenbürgerin nicht: Materielle Vorteile. In Heidenheim erhalten sie weder lebenslang kostenlosen Eintritt ins Freizeitbad Aquarena oder zu den Opernfestspielen, noch wird ihnen ein Büro im obersten Stockwerk des Rathauses eingerichtet. Allerdings werden sie oft und gerne zu Feierlichkeiten eingeladen, um die Stadt Heidenheim zu repräsentieren.