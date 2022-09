IHK Ulm fordert sofortige Strompreissenkung

Für die Höhe des Strompreises ist nach Angaben der Bundesnetzagentur das sogenannte Merit-Order-Modell verantwortlich. Bei dieser Regelung bestimmt der teuerste Anbieter den Preis.

Zur Preisbildung für die benötigte Strommenge wird zunächst nach dem günstigsten Anbieter auf dem Markt geschaut; das sind in der Regel erneuerbare Energien.

Wenn dessen Strommenge nicht genügt, wird der Anbieter mit dem nächsthöheren Preis dazu genommen. Das geschieht so lange, bis die benötigte Strommenge erreicht ist.

Der Preis des Anbieters, der zuletzt dazugekommen und der teuerste ist, gilt dann für alle vorigen mit. Und so bestimmt derzeit der Gaspreis die Preishöhe.

Quelle: Bundesnetzagentur