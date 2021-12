IHK Ostwürttemberg übt scharfe Kritik an Corona-Verordnung

Die IHK Ostwürttemberg übt scharfe Kritik an den geplanten 2G-Plus-Regeln der Corona-Verordnung. Für viele Branchen stellten die Regeln eine existenzielle Bedrohung dar, heißt es in einer Stellungnahme. Die neuen 2G-Plus-Regeln bedeuteten für die Gastronomie, Hotellerie, Freizeitwirtschaft, Reisebranche und Dienstleister einen "Lockdown durch die Hintertür". Dabei sind diese Branchen laut IHK gar nicht die Pandemietreiber. Die Umsetzung der Regeln sei kurzfristig nicht zu verwirklichen. Hinzu komme, dass im ländlichen Raum aktuell zu wenige Testkapazitäten zur Verfügung stünden, so dass auch geimpfte Gäste ihre Reservierungen in Restaurants absagen müssten. So sei seriöses und verantwortungsvolles Wirtschaften unmöglich, so der Hauptgeschäftsführer der IHK, Thilo Rentschler. Durch die "einseitigen Vorgaben" im Non-Food-Bereich würden die Umsätze zudem weiter Richtung Online-Handel verlagert.