Ab Montag spielt die 7-Tage-Inzidenz in Baden-Württemberg keine Rolle mehr. Freiheiten für Geimpfte, aber auch Testpflicht für Ungeimpfte, das löst in der Region die unterschiedlichsten Reaktionen aus.

Die Industrie- und Handelskammer Ulm begrüßt nach eigenen Angaben die Pläne des Landes, von der Inzidenz als Maßstab für Corona-Regeln abzurücken. Der Vorstoß des Landes Baden-Württemberg war am Mittwoch bekannt geworden. Deshalb gilt ab Montag unter anderem: Wer am öffentlichen Leben teilnehmen möchte, soll den 3G-Regeln folgen, also geimpft, getestet oder genesen sein. Unabhängig von der Inzidenz.

Die Industrie- und Handelskammer in Ulm begrüßt den Vorstoß des Landes. SWR

Bessere Planbarkeit ohne Inzidenz

Die IHK hatte kritisiert, dass sich Bund und Länder bei ihrem Treffen am Dienstag nicht von der Inzidenz distanziert hatten und begrüßte daher den Schritt des Landes. Für die Wirtschaft bedeute das, dass die Situation weniger unstet und damit planbarer werde. Positiv wertet die Kammer, dass Bund und Länder einem weiteren Lockdown weitgehend eine Absage erteilt haben.

Club-Besitzer freut sich auch

Große Freude auch bei Club-Besitzer Mario Schneider aus Ulm. Er kann sein "Theatro“ nun endlich wieder als Disco öffnen: ohne Obergrenzen für den Einlass. Zwischenzeitlich hatte Schneider selbst ein Testzentrum betrieben, das will er auch weiter anbieten – für die Nichtgeimpften. Vielleicht werde damit auch der Druck auf Jugendliche erhöht, sich doch lieber impfen zulassen, meint Schneider.

Wieder Theater und Konzerte, ohne vor dem Auf und Ab der Inzidenzen zu zittern, darüber freut sich auch Veranstalter Rainer Koczwara aus Schwäbisch Gmünd..

Gemischte Reaktionen in der Fußgängerzone

Die Reaktionen von Passanten in der Ulmer Fußgängerzone auf die kommende Regeländerung fallen unterschiedlich aus. Laut einer SWR- Umfrage finden einige gut, dass künftig die 3G-Regel an Bedeutung gewinnt und sich dadurch möglicherweise mehr Menschen impfen lassen. Andere fühlen sich durch die Änderungen zum Impfen gedrängt oder lehnen die Impfung ohnehin ganz ab.

Unterschiedliche Regelungen diesseits und jenseits der Donau

Mit der neuen Regelung in Baden-Württemberg gelten in Ulm und Neu-Ulm, also diesseits und jenseits der Donau, erneut unterschiedliche Corona-Maßnahmen. Dies beklagt der Manager des Einkaufszentrums "Glacis-Galerie" in Neu-Ulm, Torsten Keller. Er könne nicht nachvollziehen, warum die Politik es nicht schafft, sich auf einfache und nachvollziehbare Regeln zu einigen, so Keller im SWR.