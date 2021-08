per Mail teilen

Angehende Firmengründer können sich bis Anfang September für den Gründerwettbewerb „Start-Up WOW Challenge“ bewerben. Darauf weist die IHK Ostwürttemberg in Heidenheim hin. Die Gewinner werden bei der MAKE-Messe in Aalen am 25. September gekürt. Sie erhalten Preisgelder und Experten-Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen.