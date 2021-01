Die Verlängerung des Corona-Lockdowns verschärft die bereits angespannte Situation zahlreicher Unternehmen in der IHK-Region Ulm. Das hat die Industrie- und Handelskammer am Donnerstag mitgeteilt. IHK-Präsident Jan Stefan Roell forderte verstärkte Hilfen für Teile des Handels und der Gastronomie. Einige Wirtschaftszweige seien in großen Nöten. Diese Firmen sprächen von einem "Sonderopfer Corona", das sie leisten müssten. In einem Möbelhaus gebe es keine höhere Ansteckungsgefahr als im Einzelhandel, so Roell. eshalb sollten die besonders betroffenen Geschäfte eine Förderung erhalten.