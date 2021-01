per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ulm fordert bei der Bewältigung der Corona-Pandemie Perspektiven für Handel, Gastronomie und Hotels. Die Hilfen müssten schneller fließen, so ein Sprecher. Es sei nicht hinnehmbar, dass Großkonzerne riesige Summen an Rettungsgeldern erhalten, Klein- und Mittelständler dagegen auf Ersparnisse und Altersvorsorge zurückgreifen müssten. Außerdem müsse ein Corona-konformes Wirtschaften für alle möglich sein.