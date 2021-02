Mit einem Aktionstag will die IG Metall Ulm an diesem Donnerstag ihre Forderungen in der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie bekräftigen. Die IG Metall Aalen-Schwäbisch Gmünd zeigt sich ebenfalls kämpferisch. Falls es keine Annäherung gebe, werde es ab dem 1. März Warnstreiks geben, kündigte die Gewerkschaft an. Die Metallarbeitgeber in Ulm, Biberach und im Alb-Donau-Kreis lehnen Tariferhöhungen ab, außerdem auch das Betriebsrätestärkungsgesetz von Bundesarbeitsminister Heil ab. Es sei überflüssige Bürokratie, so die Bezirksgruppe Südwestmetall.