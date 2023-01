Milder Winter bringt Igel auf der Ostalb in Not

Tausende Igel haben die Helferinnen und Helfer der Wildtierauffangstation in Göggingen im Ostalbkreis in den letzten 40 Jahren schon auf gepäppelt. Aber so viele wie jetzt waren es noch nie.

Der milde Winter sorgt in der Auffangstation in Göggingen für viel Arbeit: das Wetter macht vielen Igeln zu schaffen. Sie wachen wegen der milden Witterung viel zu früh aus dem Winterschaf auf. In der folge werden sie krank oder drohen zu verhungern, wenn sie nicht gefunden werden und in Pflege kommen. Mehr als 50 Stacheltiere erholen sich derzeit in der Auffangstation von Elke Wengert in Göggingen.

In ihrem Haus mit Garten betreibt sie seit 40 Jahren die einzige Auffangstation für Wildtiere auf der Ostalb, komplett ehrenamtlich. Allein seit August hat sie mit ihrem Team fast 500 Igel aufgepäppelt.

Dieser Igel bekommt eine Spritze. Tierretterin Elke Wengert (links) wird bei ihrer Arbeit von Ilona Tauporn aus Schechingen unterstützt. SWR Verena Hussong

Igelbabys werden fünf Mal am Tag gefüttert

Ohne ihre Helferinnen aus der Nachbarschaft und den umliegenden Dörfern könnte es die Tierretterin in Göggingen nicht schaffen. Vor allem Igelbabys brauchen über Wochen intensive Pflege: Fünf Mal am Tag gibt es Flüssignahrung mit der Spritze und auch Medikamente gegen Parasiten.

Ausgewachsene Igel dagegen können in den zahllosen Boxen mit Heizkissen ihr Katzenfutter schon selbst fressen. Frühestens im April kommen sie zurück in die Natur.

Diese verletzte nachtaktive Waldschnepfe wurde bei Göggingen gefunden. Sie hatte ein großes Loch im Flügel. SWR Anita Schlesak

Wildstation Göggingen rettet auch Waldschnepfe mit Loch im Flügel

Mit einer schweren Verletzung kam vor sechs Wochen ein seltener Vogel in Elke Wengerts Obhut: Eine Waldschnepfe, aufgefunden in einem Gögginger Aussiedlerhof. Nach liebevoller Pflege ist das Loch im Flügel nun verheilt. Demnächst soll der nachtaktive Vogel wieder in die Freiheit fliegen.

Eine Station für Wildtiere ist kein Streichelzoo

Die Auswilderung ist für alle Tiere das ultimative Ziel der Tierretterin. Ob Igelbaby, kranker Vogel oder Frosch: Keiner der Schützlinge in der Wildtierstation bekommt einen Namen. Denn zu viel Nähe gefährde die Auswilderung. "Die dürfen zahm sein, solange sie das Fläschle kriegen," erklärt Elke Wengert.

Der Wasserfrosch lag zwei Tage winterstarr und rücklings in einem Garten im Ostalbkreis. SWR Anita Schlesak

Aber ab dem Moment, wo es ans Auswildern gehe, gebe es keine Streicheleinheit mehr, sagt sie. Schließlich sei es ihr Lohn für wochenlange Fütterung und Pflege, wenn sie ihre Wildtiere wieder in die Wildnis entlassen könne.