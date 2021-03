Die IG Metall Ulm hat 8.000 Protest-Postkarten gegen die Haltung der Arbeitgeberseite in der aktuellen Tarifrunde gesammelt. Die Postkarten wurden am Montag an Südwestmetall übergeben. In der dritten Verhandlungsrunde für die Metall- und Elektroindustrie ist vergangene Woche keine Einigung erzielt worden. Am Dienstag beginnen im Land erste Warnstreiks.