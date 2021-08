Die IG-Metall-Bevollmächtigte von Ulm, Petra Wassermann, setzt beim Impfen gegen das Coronavirus weiter auf die Freiwilligkeit der Beschäftigten. Sie ist dagegen, dass Arbeitergeber ihre Angestellten fragen dürfen, ob sie geimpft sind oder nicht. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall hatte gefordert, dass auch Chefs in Betrieben den Impfstatus ihrer Belegschaft abfragen dürfen. Bislang ist das nur in Arztpraxen und in Kliniken erlaubt. So soll es nach Auffassung der Ulmer Gewerkschafterin Petra Wassermann auch bleiben. Gesundheitsangaben unterlägen dem Datenschutz, so Wassermann. Sie befürchtet, dass in Betrieben ein großer Druck auf Nicht-Geimpfte ausgeübt und arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen würden, sollte die Forderung umgesetzt werden. Zudem würden die Betriebe von ihrer Testpflicht entbunden - die Kosten fürs Testen möglicherweise auf die Beschäftigten abgewälzt. Wassermann appelliert stattdessen an die Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen.