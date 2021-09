Die Industriegewerkschaft Bau in Schwaben hat wegen der Mietkostenexplosion den Bau von mehr Sozialwohnungen und bezahlbaren Mietwohnungen gefordert. Die neue Bundesregierung müsse dazu ein Wohnungsbau-Paket auf den Weg bringen, so die IG Bau. So sei die Kaltmiete beispielsweise für einfache Wohnungen im Kreis Neu-Ulm in den vergangenen sechs Jahren im Durchschnitt auf neun Euro je Quadratmeter gestiegen. Dies sei eine Mietpreissteigerung von 35 Prozent.