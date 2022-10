Deswegen fahren nicht alle ICE-Züge auf der Neubaustrecke

per Mail teilen

Häufiger und schneller sollen die Züge künftig zwischen Stuttgart und Ulm unterwegs sein. Aber: Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren noch nicht alle ICE- und IC-Züge über die Neubaustrecke.

Vorerst wird auf der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm nur ein Fernverkehrszug pro Stunde in jede Richtung verkehren. Das bestätigte ein Bahn-Sprecher dem SWR. Weitere Züge fahren noch über die alte Strecke. Grund ist das noch nicht fertig gestellte Bahnprojekt Stuttgart 21.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember fahren noch nicht alle ICE- und IC-Züge über die Neubaustrecke. (Archivbild)

Nadelöhr zwischen Wendlingen und Stuttgart

Es fehle noch an Kapazität zwischen Stuttgart und Wendlingen (Kreis Esslingen), so ein Bahnsprecher: So sei die Anbindungsstrecke bei Wendlingen noch eingleisig.

Die ICE-Züge, die über die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm fahren, sind eine Viertelstunde schneller am Ziel. Der genaue Fahrplan soll noch im Oktober bekannt gegeben werden.