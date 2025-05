ICEs fahren versehentlich an Günzburg vorbei

Innerhalb weniger Tage haben offenbar zweimal ICEs der Deutschen Bahn am Bahnhof Günzburg versehentlich nicht gehalten. Eines dieser Missgeschicke hat die Bahn offiziell bestätigt.

In Günzburg haben ICEs der Deutschen Bahn versehentlich nicht gehalten. Die "Augsburger Allgemeine Zeitung" spricht von zwei Vorfällen in den vergangenen Tagen, eine Bahnsprecherin bestätigt einen Fall. Die Fahrgäste am Bahnsteig wie im Zug waren verblüfft bis verärgert, so die Zeitung.

So sollte am Donnerstagmorgen eigentlich ein ICE von Wiesbaden über Ulm nach München in Günzburg halten. Das wurde im Zug und am Bahnsteig auch so angekündigt, doch der Zug fuhr einfach weiter.

Unklar, warum der Lokführer weiterfuhr

Die Bahn teilt auf Anfrage mit, dass die Lokführerinnen und Lokführer zwar einen elektronischen Fahrplan haben. Züge halten aber nicht automatisch an den entsprechenden Bahnhöfen. Warum der Lokführer dieses ICEs einfach durchfuhr, lasse sich nicht erklären.

Fahrplan: Nicht alle ICEs halten in Günzburg

Die Bahn wies darauf hin, dass bei weitem nicht alle ICEs auf dieser Strecke standardmäßig in Günzburg halten. Wenige Tage vorher soll es nach dem Zeitungsbericht schon einmal zu einem ähnlichen Vorfall gekommen sein, diesmal in der Gegenrichtung. Diesen verpassten Halt konnte die Bahn gegenüber dem SWR allerdings nicht bestätigen.