Die SPD-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim Leni Breymaier hat am Mittwoch den "Gustav-Struve-Hut" verliehen bekommen. Der rote Hut mit der goldenen Feder wird seit 16 Jahren immer am Aschermittwoch vergeben, genau an dem Ort, an dem Gustav Struve, der Führer der badischen Revolution, 1848 verhaftet wurde: im Gasthaus Krone in Wehr im Landkreis Waldshut. Leni Breymaier verkörpere für die SPD in Wehr die Ideale Struves: Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle, hieß es zur Begründung.