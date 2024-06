Der Gartengerätehersteller Husqvarna ist nicht mehr Haupt- und Trikotsponsor beim SSV Ulm 1846 Fußball. Das teilte der Verein am Montag mit. Einen Nachfolger gibt es noch nicht.

Vier Jahre lang war der Gartengeräte-Hersteller Husqvarna Haupt- und Trikotsponsor beim SSV Ulm 1846. Damit ist jetzt Schluss. Offenbar ist dem Unternehmen das Sponsoring an so prominenter Stelle zu teuer geworden.

Husqvarna: "unternehmerische Entscheidung"

Die Brust beim SSV Ulm ist mit dem Aufstieg in die zweite Liga nicht nur breiter sondern auch teurer geworden - viel teurer als noch vor vier Jahren. Nach Medienberichten kann der SSV Ulm mit jährlichen Einnahmen beim Trikot-Sponsoring von rund einer Million Euro rechnen. Im Jahr 2019 stieg Husqvarna, zu dem auch die Marke Gardena gehört, als Trikot-Sponsor beim SSV Ulm ein. Damals kickten die Spatzen noch in der Regionalliga Südwest. Jetzt, in der Zweiten Liga, will sich Husqvarna diese Kosten offenbar nicht mehr leisten. Der Ausstieg als Hauptsponsor sei eine unternehmerische Entscheidung gewesen, so Husqvarna-Deutschland-Chef Hans-Joachim Endress. Das Unternehmen strebt dennoch eine weitere Partnerschaft mit dem SSV Ulm an.

SSV Ulm: Neuer Hauptsponsor noch nicht gefunden

Offen ist derzeit, welcher Name in Zukunft auf der Brust der Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball steht. "Wir können noch keinen Vollzug melden", so Geschäftsführer Markus Thiele. Demnach ist der Verein "in aussichtsreichen Verhandlungen mit potentiellen Partnern". Unklar ist, ob der SSV ein regionales oder überregionales Unternehmen als Hauptsponsor im Visier hat. Ein wenig steht der SSV Ulm 1846 unter Zeitdruck. Anfang August beginnt die neue Saison. Aktuell gibt es für die Fans im Fanshop noch keine neuen Trikots für die kommende Spielzeit. Dies ist erst möglich, wenn der neue Haupt- und Trikotsponsor feststeht. Husqvarna wird es nach gut vier Jahren auf jeden Fall nicht mehr sein.