per Mail teilen

Es geht um kleine Hunde und einen Rechtsstreit: Letztes Jahr hatte das Veterinäramt Biberach die Tiere einer Züchterin weggenommen. 21 sind im Ulmer Tierheim gelandet. Und da sorgen sie für Ärger.

Für den Leiter des Ulmer Tierheims Ralf Peßmann und sein Team ist die Situation langsam nicht mehr tragbar: "Die Belastung ist sehr hoch", sagt er. "Wir haben unendlich viele Überstunden." Eigentlich seien Tiere nur für kurze Zeit in Tierheimen untergebracht, wenn sie beschlagnahmt werden. Inzwischen sind es allerdings sieben Monate. Das übersteige die Kapazitäten des Tierheims, sagt Peßmann.

Viele der beschlagnahmten Hunde kamen zunächst im Tierheim Ulm unter. (Archivbild) SWR

Das Heim darf die beschlagnahmten Tiere allerdings nicht vermitteln, so lange im Hintergrund ein Rechtsstreit läuft. Die Züchterin der Hunde klagt, weil ihr die Tiere weggenommen wurden. Ihre Anwältin Gianna Chiappa hatte direkt nach der Beschlagnahmung ein Eilverfahren beantragt. Darin habe sie sich unter anderem dagegen ausgesprochen, dass der Züchterin alle Hunde weggenommen wurden: "Man hätte sich auch zwischen einzelnen Hunden entscheiden können", moniert Chiappa. "Und wir monieren, dass eben umgehend eine Wegnahme erfolgt ist und nicht vor Ort eine kurze Frist gesetzt wurde."

Das Landratsamt teilte nach der Beschlagnahmung im August mit, dass es zuvor mehrere Anzeigen wegen Mängeln in der Tierhaltung und wegen des Verkaufs kranker Welpen gegeben habe. Vor Ort seien Hunde mit gestörtem Allgemeinbefinden, Husten, Niesen und Durchfall festgestellt worden.

Verwaltungsgericht Sigmaringen will bald über Hundewelpen entscheiden

Ein erster Beschluss soll kommende Woche am Verwaltungsgericht in Sigmaringen verabschiedet werden. Sollte dieser nicht im Interesse der Züchterin sein, lege man Beschwerde ein, so die Anwältin. "Wir wollen, dass die meisten Hunde wieder zu der Züchterin zurückkommen." Die meisten Hunde sollten verkauft werden, wurde aber wegen Corona nicht abgeholt.

Ärgerlich aus Sicht des Ulmer Tierheims: Die Hunde könnten längst vermittelt sein: "Wir haben wirklich Interessenten, die schon seit sieben Monaten Woche für Woche anrufen und nach den Hunden fragen", sagt Leiter Ralf Peßmann. Insgesamt wurden 67 Hundewelpen beschlagnahmt und auf die Heime in Ulm, Biberach und Sigmaringen verteilt. Die Kosten für die Unterbringung übernimmt das Landratsamt in Biberach: Bis Februar kamen 142.000 Euro für die Unterbringung und die Tierarztkosten zusammen.