Eine Woche nachdem das Tierheim Ulm rund 50 vernachlässigte Hundewelpen aufgenommen hat, hat sich der Zustand der Tiere verbessert. Der Leiter des Tierheims Ulm, Ralf Peßmann, sagte dem SWR am Donnerstag, man habe viel öffentlichen Zuspruch erhalten. Den Tieren gehe es den Umständen entsprechend gut, man sei guter Hoffnung, dass die Welpen in den nächsten Wochen gesund würden und dann auch an eine Vermittlung zu denken sei.