Die Polizei in UIm sucht einen Hundehalter, dessen Hund am Freitagabend im Stadtteil Böfingen ein 12-jährigen Mädchen gebissen hat. Das Mädchen hatte den Hund einer Nachbarin ausgeführt, als ihr der Mann mit seinem Tier entgegenkam. Der Hund biss dem Kind in den Oberschenkel. Der 50 bis 60 Jahre alte Mann lief laut Polizei davon. Gegen ihn wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.