Es ist ein großes und ein grausames Geschäft - der illegale Welpenhandel. Auch das Tierheim in Ulm pflegt Opfer dieses Geschäfts.

Ein Welpe sitzt matt in der Ecke des Zwingers im Tierheim Ulm und drückt seine Schnauze an die Gitterstäbe. Seine blauen Augen sind trüb. Man sieht den beschlagnahmten fünf Husky-Welpen den harten Start ins Leben an. Der Leiter des Ulmer Tierheims, Ralf Peßmann, ist immer noch wütend, wenn er an die Zustände denkt, unter denen die Tiere transportiert wurden. Ob die kleinen Huskies durchkommen, weiß er nicht. Bei den Tieren besteht der Verdacht auf Parvovirose, einer hochansteckenden und gefährlichen Viruserkrankung.

Rund 30 Hunde aus der Slowakei hatte der Zoll im August an der A8 bei Dornstadt (Alb-Donau-Kreis) aus einem Transporter beschlagnahmt. Die Tiere waren viel zu jung, um von der Mutter getrennt zu werden, zu krank, nicht ausreichend geimpft. Solange Menschen Rassehunde für wenig Geld kaufen wollen, so lange wird es illegalen Welpenhandel geben, meint Tierheimleiter Ralf Peßmann.

Ein Hundewelpe, der im Ulmer Tierheim derzeit gesund gepflegt wird SWR Philipp Link-Ehnert

Vernachlässigte Hunde aus Biberach

Auf der Quarantänestation im Tierheim Ulm werden derzeit außerdem vernachlässigte Hunde aus einer Zucht im Kreis Biberach aufgepäppelt. Drei Zwergspitze mit wuscheligem Fell hüpfen durch den Zwinger, ein Chihuahua tobt aufgeregt durch den Käfig gegenüber. Die kleinen Hunde stammen aus einer privaten Zucht im Kreis Biberach. Knapp 70 Hunde hatte das Veterinäramt im August aus einem Haus geholt.