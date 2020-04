Klinikpersonal und ein Großaufgebot der Polizei haben am Wochenende am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus mehr als zehn Stunden einen vermissten Patienten gesucht. Er wurde schließlich von Rettungshunden gefunden. Der Notruf bei der Polizei ging am Freitagabend ein, bis dahin hatte das Personal des BWK schon längere Zeit nach dem 91 Jahre alten Patienten gesucht. Um das Gelände um die Klinik abzusuchen, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, am Boden waren in der Nacht auf Samstag acht Polizeistreifen unterwegs. Außerdem wurde die Ulmer Rettungshundestaffel eingesetzt, die mit neun Tieren unterwegs war. Hunde fanden den 91-Jährigen letztlich nach mehr als zehn Stunden in einem Seitentrakt des Bundeswehrkrankenhauses. Der Mann konnte unversehrt wieder auf Station gebracht werden.