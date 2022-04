Ein aggressiver Hund hat in Nördlingen-Dürrenzimmern (Donau-Ries) seine Besitzerin angegriffen und gebissen. Nach Polizeiangaben floh die Frau am Mittwoch nach dem Vorfall in ihr Auto. Ihr Mann versteckte sich in einem Stadel vor dem Hund. Das Tier, das bereits in der Vergangenheit wegen seines aggressiven Verhaltens aufgefallen war, wurde eingeschläfert.