Hund in Ulm durch Hundeköder schwer verletzt

In Ulm hat ein Hund am Sonntagmorgen mit Schrauben gespickte Hundeköder gefressen und wäre fast daran verendet. Durch eine Notoperation konnte das Tier gerade noch gerettet werden.

Eine Frau war mit dem Hund an der Iller auf Höhe der B30-Brücke spazieren, so die Polizei. Plötzlich fraß der Hund zwei Wurststücke. Beim genauen Hinsehen stellte die Hundebesitzerin fest, dass der Köder mit Schrauben präpariert war. Da der Hund eines der Wurststücke bereits geschluckt hatte, brachte sie ihren Hund umgehend in eine Tierklinik. Dort musste das Tier operiert werden.

Hundeköder mit Schrauben (Symbolbild) wurden an der Iller in Ulm gefunden. dpa Bildfunk dpa | Polizei

Polizei warnt Hundebesitzer vor weiteren Ködern

Eine Polizeistreife überprüfte den Bereich an der Iller, wo die Frau mit ihrem Hund gelaufen war. Dabei fanden die Beamten ein weiteres präpariertes Wurststück. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Spaziergänger werden gebeten, ihre Hunde in dem Bereich an der Leine zu führen und bei weiteren Köderfunden, die Polizei zu benachrichtigen.