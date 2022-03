Ulmer Hauptzollamt - Drogenspürhündin geht nach zehn Jahren in Ruhestand

Schäferhündin Vicky ist mit ihrer speziell geschulten Nase seit zehn Jahren in Sachen Rauschgift beim Hauptzollamt Ulm tätig. Am Donnerstag ist ihre Spürnase zum letzten Mal in Aktion.

Rauschgiftspürhündin Vicky ist am 3.März ein letztes Mal in Aktion für das Hauptzollamt Ulm. Pressestelle Hauptzollamt Ulm 50 Kilogramm verstecktes Rauschgift hat Schäferhündin Vicky im Auftrag des Haupzollamts Ulm erschnüffelt. Insgesamt 450 Mal schlug sie an. Ein besonders großer Fang gelang ihr laut Mitteilung des Hauptzollamtes, als sie vor fünf Jahren in einem Auto aus Montenegro 30 Kilogramm Marihuana entdeckte. Das Fahrzeug hatte einen doppelten Boden, in dem das Rauschgift versteckt war. Drogenspürhunde beim Hauptzollamt Ulm - Nachfolgerin bereits in Ausbildung Letzter Arbeitstag für Rauschgiftspürhündin Vicky. bzw. Nachfolgerin für .... Pressestelle Hauptzollamt Ulm Die Behörde hat bereits eine Nachfolgerin für Vicky. Sie heißt Lia und wird gerade zur Rauschgiftspürhündin ausgebildet. Kurios dabei ist laut Hauptzollamt, dass sie ihrer Vorgängerin zum Verwechseln ähnlich sieht.