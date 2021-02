per Mail teilen

Fitnessstudio? Geschlossen. Schwimmbad? Zu. Sportgruppe? Darf sich nicht treffen. Die Corona-Pandemie macht es Hobbysportlern nicht einfach. Deswegen erlebt ein Klassiker auch rund um Ulm derzeit eine Renaissance.

Die Verkäuferin eines Ulmer Sportgeschäfts wundert sich: "Da muss irgendein Boom im Internet ausgelöst worden sein." Seit rund drei Wochen kommen viele mit einem Wunsch: Ein Hula-Hoop-Reifen. Darunter seien viele junge Leute, aber auch Frauen mittleren Alters. 100 Reifen hat das Sportgeschäft schon bestellt, nochmal 100 kommen nach.

In dem Ulmer Sportgeschäft kann man sich in diesen Tagen vor Anfragen kaum retten. Grund für die neue Begeisterung sei auch die Corona-Pandemie, sagt Geschäftsführer Oliver Holbein. Denn Hula-Hoop sei ideal für zu Hause, das könne jeder für sich machen.

Neuer Hula-Hoop-Reifen ist schwerer und gepolstert

Es wird plötzlich wieder "gehoopt", wie es heute heißt. Der neue Hula-Hoop-Ring aus dem Jahr 2020 ist allerdings schwerer als die früheren Exemplare, er wiegt rund 1,2 Kilogramm. Man kann ihn außerdem zusammenstecken, er ist leicht gepolstert und an manchen Stellen etwas dicker. Sie unterscheiden sich deutlich von den Reifen, die Ende der Fünfzigerjahre aus den USA nach Deutschland schwappten und hierzulande eine wahre Begeisterung auslösten.

Bei Biggi, einer jungen Mutter aus einem kleinen Ort in der Nähe von Ulm, kreist neuerdings ebenfalls die Hüfte. Das habe ihr schon in der Kindheit Spaß gemacht, heute komme noch der Fitnessaspekt dazu: "Es soll ja gut für die Taille, den Rücken und die Rumpfmuskulatur sein." Biggi ist nicht die einziger Hooperin in dem Ort. Dort zieht die alte Sportart ihre Kreise. Die ganze Straße "hoopt".