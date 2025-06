per Mail teilen

Welche Hülsenfrüchte können künftig auf der Alb wachsen, weil die die Sommer wärmer, trockener und länger werden? In Ballendorf gibt es dazu ein Versuchsfeld. Am Mittwoch öffnete es zu einem Fachtag.

Können auf der Alb Sojabohnen und Kichererbsen angebaut werden? Experten haben am Mittwoch in Ballendorf (Alb-Donau-Kreis) Landwirte auf einem Versuchsfeld beim so genannten „Alb-Eiweiß-Pflanzentag“ über Chancen durch neue Züchtungen und den Klimawandel informiert.

Umdenken in der Landwirtschaft auf der Alb

Der Tag soll vor allem ein Denkanstoß bieten, so Mitorganisatorin Antonia Kotschi von der Biomusterregion Heidenheim. In Zeiten des Klimawandels müsse überlegt werden, welche althergebrachten Arbeitsweisen geändert werden müssen: "Ich glaube, dass die nächsten Jahre viel auf die Landwirte zukommen wird: Bodenbearbeitung, Wassermanagement, Fruchtfolge - wir werden eine andere Landwirtschaft haben, als die, die viele Jahrzehnte funktioniert hat."

Antonia Kotschi von der Biomusterregion Heidenheim ist überzeugt davon, dass künftig weitere Sorten von Hülsenfrüchten auf der Schwäbischen Alb angebaut werden können. Sie hat den Alb-Eiweiß-Pflanzentag unter anderem gemeinsam mit den Landkreisen Heidenheim und Alb-Donau organisiert. SWR Christine Janke

Ein eigener Sojaanbau werde uns beispielsweise unabhängiger vom Weltmarkt machen, sagt Antonia Kotschi, und die Erweiterung der Fruchtfolge den Böden guttun.

Der Fachtag soll helfen, über Neues zu informieren. Kotschi hat den Fachtag gemeinsam mit den beiden Landkreisen Heidenheim und Alb-Donau, dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und dem Netzwerk für Hülsenfrüchte "LeguNet" ins Leben gerufen. Am Versuchsfeld wurde über die Praxis, bei den Vorträgen und an Infoständen über Forschung, Saatgut und Anbau informiert.

Neue Züchtungen von Soja und Kichererbsen reifen schneller

Für Landwirte auf der Schwäbischen Alb erweitern sich die Möglichkeiten, Hülsenfrüchte, speziell sogenannte Körner-Leguminosen, anzubauen. Dazu gehören Erbsen, Linsen, Lupinen, Ackerbohnen, Soja und Kichererbsen. Grund sind die trockeneren und wärmeren Sommer, die längere Vegetationszeit und: neue Züchtungen.

Ein Idyll aus Pflanzen und Pavillons: Auf dem Versuchsfeld in Ballendorf ranken sich Erbsen an Getreidehalmen nach oben. Mehr als 200 Landwirte sind zum Fachtag auf die Alb gekommen, um sich über Neues im Anbau von Hülsenfrüchten zu informieren. SWR Christine Janke

So wurden Sojapflanzen und Kichererbsen gezüchtet, die schneller und damit rechtzeitig vor dem Herbst auf der Alb reifen - oder Kichererbsen, die höher wachsen, so dass Regen besser abtropft und die Pflanzen bei feuchtem Wetter nicht so schnell schimmeln.

Gezeigt werden solche Saaten am Stand der Universität Hohenheim, die zu ökologischem Landbau forscht, sowie am Stand des "Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg" (LTZ) aus Karlsruhe. Hier gibt es aber auch einen Haken: "Die schwarze Kichererbse wächst hier gut, allerdings kennen Verbraucher nur die weiße und akzeptieren die andere Farbe noch nicht," erklärt Sofie Holstein vom LTZ.

Doch das könnte sich ändern. Demeter-Berater Eberhard Gapp, der gemeinsam mit Landwirt Dieter Leibing über das Versuchsfeld geführt hat, berichtet von einem schrittweise wachsenden Markt.

An den Ständen am Versuchsfeld gibt es nicht nur Informationen über Hülsenfrüchte auf der Alb, sondern auch Körner, Saaten und Produkte zum mitnehmen - Lupinenkaffee und Soja- und Ackerbohnensnacks zum Beispiel. Zu kämpfen hat die schwarze Kichererbse. Sie wächst hier zwar gut, doch weil Verbraucher sie oft nicht kennen, verkauft sie sich noch schlecht. SWR Christine Janke

Versuchsfeld für Hülsenfrüchte in Ballendorf

Auf dem etwa ein Hektar großen Versuchsfeld wurde in 16 Streifen angebaut - teils dieselben Sorten, für Vergleiche aber unterschiedlich behandelt: mal früher, mal später ausgesät, mal mehr, mal weniger Aussaat pro Quadratmeter, mal allein, mal beharkt, mal mit einer weiteren Pflanze. Erbsen ranken sich zum Beispiel gern an einem Getreidehalm hoch. Die Körner werden dann bei der Ernte getrennt.

Dieter Leibing zeigt sich überwältigt von der Resonanz. Rund 200 Landwirtinnen und Landwirte sind zur ersten Führung gekommen, dabei hatte es am Mittwochmorgen noch geregnet und für den Nachmittag waren schwere Unwetter angesagt.

Zur Sprache kommen Pflanzen, die für den Winter geeignet sind, Züchtungen für trockene Sommer und neben der Klimagewinnerin Soja, die auch in Sachen Erlöse sehr attraktiv ist, auch die Klimaverliererin Ackerbohne. "Wenn es zu heiß und trocken ist, wirft sie alle Blüten ab", berichtet Dieter Leibing bedauernd.

Sie gehört zu den sogenannten Klimaverlierern: Die Ackerbohne. Sie mag es weder trocken noch heiß - und solche Sommer werden künftig auf der Alb häufiger erwartet. Andere Hülsenfrüchte sind dagegen im Kommen. SWR Christine Janke

Landwirte auf den Höhen der Alb noch zögerlich

Experten zeigen sich am Fachtag begeistert von der Möglichkeit, Kichererbsen und Soja anzubauen. "Früher hätte man nie gedacht, dass man eine Sojabohne auf de Schwäbischen Alb anbauen kann", so Bernd Habeck, Geschäftsführer der "Bioland Handelsgesellschaft Baden-Württemberg" nach seinem Vortrag: "In manchen Köpfen ist Soja-Anbau noch mit dem Amazonas-Gebiet verbunden, aber es geht auch auf der Alb."

Landwirte sind aus einem großen Umfeld angereist, teils aus dem Raum Reutlingen und dem Odenwald. Sie zeigen sich nach der Feldführung exerimentierfreudig – bis zu einem gewissen Grad. "Sojabohne ist bei uns auf den Höhenlagen nicht so geeignet, aber die Erbsen, Ackerbohne, die Erbsen-Wintergetreide-Mischungen, die sind interessant", so Ernst Dauner vom nahegelegenen Biohof Sontbergen.

Landwirt Dieter Leibing (rechts) betreibt das Versuchsfeld bei Ballendorf auf der Schwäbischen Alb. Er berichtete ausführlich über die Praxis, hier geht es um die Vorteile der Pfahlwurzel der Hülsenfrucht Lupine. Unterstützt wurde Dieter Leibing be der Führung von Demeter-Berater Eberhard Gapp. Der Fachtag stieß auf großes Interesse seitens der Landwirte. SWR Christine Janke

Tobias Bundschuh ist aus dem Neckar Odenwald-Kreis angereist. "Also wir probieren auf unserem Biohof in Hartheim schon viel aus bei uns, könnten aber auch neue Mischungen versuchen. Ganz interessant sind die Kichererbsen, auch wenn die nur alle zwei, drei Jahre was werden."

Aus der näheren Umgebung, von einem Biobetrieb in Amstetten-Schalkstetten, ist Christoph Hagmeier. Für ihn kommen die Exoten noch nicht in Frage: "Wir sind immer auf der Suche nach neuen Anbaumöglichkeiten. Wir bauen schon unter anderem Wintererbsen und Ackerbohne an. Jetzt ist die Frage, ob wir noch was mit Linsen machen, vielleicht zusammen mit Gerste. Unser Standort ist nochmal 100 Meter höher als hier, der Boden ist flach und steinig. Für Soja ist ist es zu rau und auch für Kichererbsen ist es noch ein bisschen schwierig."

Rantasten mit Experimentierfreude

Demeter-Berater Eberhard Gapp schätzt die Experimentierfreude: "Man muss sich einfach an die Sorten und Kulturen rantasten - daran, was zum eigenen Betrieb passt. Wenn man aber innerlich für eine Kultur brennt, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es gelingt, als wenn ich skeptisch rangehe."

Linsen und Erbsen kommen aktuell noch besser an. Soja und Kichererbsen werden die Alb demnach eher gemächlich erobern. Das Interesse an den neuen Hülsenfrüchten hat sich beim Fachtag in Ballendorf jedenfalls gezeigt.