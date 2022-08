Vermisstensuche per Hubschrauber in Schwäbisch Gmünd

In der Nacht auf Donnerstag haben Rettungskräfte nach einem 20-jährigen Mann gesucht. Über Schwäbisch Gmünd kreiste ein Hubschrauber.

Mit einem Hubschrauber und Suchhunden hat die Polizei in der Nacht nach einem Vermissten in Schwäbisch Gmünd und in Göggingen im Ostalbkreis gesucht. Gegen 1 Uhr wurde die Suche eingestellt. Der 20-Jährige könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.

Das twittert die Poilzei zur Suche

Rettungskräfte beraten über weitere Suche

Am Donnerstagmorgen wollen Polizei und Rettungskräfte beraten, ob und in welchem Umfang die Suche wieder aufgenommen wird. Der Vermisste ist etwa 1,80 m groß, sehr schlank, wiegt etwa 50 Kilo, und hat kurze braune Haare. Über die Kleidung ist nichts bekannt. Zuletzt wurde er in Göggingen gesehen. Hinweise bitte an die Polizei.