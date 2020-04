Die einen müssen daheim arbeiten und haben kaum Platz dafür. Andere haben viel Platz und keine Gäste: die Hotels. In Ulm und Ehingen bieten Hotels deshalb ihre Zimmer als „Homeoffice“ an. Doch die Nachfrage ist bislang bescheiden.

Hotelier Benjamin Geiger vom "Löwen" in Ulm-Wiblingen schließt im ersten Obergeschoss eines seiner Doppelzimmer auf. Auf den ersten Blick ist kein Unterschied zu einem normalen Hotelzimmer zu sehen: Doppelbett, Tisch, Couch, Dusche und WC. Neben einem bereits eingebauten kleinen Schreibtisch hat Geiger einen Zusatztisch gestellt samt Notizblock, Kugelschreiber, Wasserflasche und zwei Gläsern. Das Hotelzimmer hat natürlich Telefon und freies Wlan. Außerdem kann Geiger im "Löwen" Räume für Konferenzen zu zweit zu dritt anbieten.

Das Hotel "Löwen" in Ulm-Wiblingen bietet Zimmer fürs Homeoffice an SWR Torsten Blümke

Hotelzimmer stehen meist leer

Not mache erfinderisch, meint der Gastwirt. Pro Woche habe er zur Zeit höchstens drei bis fünf Übernachtungsgäste, meistens stünden seine 25 Zimmer leer. Deshalb kam er auf die Idee, seine Zimmer als Büros auf Zeit anzubieten - für Leute, die daheim nur wenig Platz oder zu wenig Ruhe fürs Homeoffice haben. Für 60 Euro pro Tag oder 40 Euro für vier Stunden vermietet er ein Doppelzimmer. Seit drei Wochen wirbt er dafür im Internet und per Rundschreiben an Firmen. Die Resonanz ist bislang bescheiden.

"Anfragen gab es, aber genutzt hat es noch keiner." Benjamin Geiger vom "Löwen" in Ulm-Wiblingen

Im Hotelzimmer wurde ein kleiner Extra-Schreibtisch aufgestellt für Gäste, die es fürs Homeoffice nutzen möchten SWR Torsten Blümke

Auch Michael Miller im "Schwanen“ in Ehingen fand die Idee mit dem Homeoffice-Angebot gut. Zwölf seiner 50 Zimmer stellt er dafür zur Verfügung - für 39 Euro pro Tag oder 150 pro Woche. Einen einzigen Gast hatte er bislang. Es war ein Stammkunde, der daheim nur eine schlechte Internetverbindung hatte und seinen Arbeitsauftrag deshalb im Hotel erledigen wollte.

Homeoffice-Angebot kann Verluste nicht ausgleichen

Den Verlust in Brauhaus und Hotel durch die Corona-Pandemie kann Michael Miller mit seinem Homeoffice-Angebot allerdings nicht auffangen. Deshalb hält sich die Enttäuschung bei ihm in Grenzen. Er habe bereits geahnt, dass die Nachfrage gering sein werde. Ehingen sei nicht vergleichbar mit Stuttgart oder Frankfurt, wo Hotelzimmer als Büro-Alternative eher gefragt seien. Aber: Man gebe nicht auf und sei in Krisenzeiten da, um anderen zu helfen, so Miller.

Einbußen von 90 bis 95 Prozent

Miller rechnet in diesem Monat mit einem Umsatzeinbruch im "Schwanen" von 90 Prozent. Von 30 Mitarbeitern sind nur noch vier mit einem Mittagessen-Lieferservice beschäftigt.

Damit hält sich auch Benjamin Geiger vom "Löwen" in Ulm-Wiblingen über Wasser. Rund 50 Mahlzeiten liefert er täglich aus. Panik befällt Geiger wegen der Verluste für den Familienbetrieb noch nicht, auch wenn 50 Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Einige Zeit könne man so noch durchhalten, hofft Geiger. Er rechnet frühestens Mitte Mai mit einer schrittweisen Wiedereröffnung von Lokal und Hotel.