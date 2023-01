Deospray-Alarm in Aalen: Feuerwehr evakuiert Hotel

In einem Hotel in Aalen sind am Samstag sämtliche Gäste evakuiert worden, nachdem ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Der Alarm wurde allerdings nicht durch ein Feuer ausgelöst.

Deospray kann alarmierend wirken. (Symbolbild) IMAGO xb.Artex Panthermedia21979179

"Deo-Wolke" offenbar Auslöser für Feuerwehreinsatz

Nach Angaben der Polizei Aalen hatte ein Rauchmelder in einem Zimmer im ersten Stock des "H+ Hotel Limes Thermen" den Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr hat daraufhin die Hotelgäste evakuiert. Ein tatsächlicher Brand war aber nicht die Ursache. Stattdessen soll ein Deospray den Einsatz in Gang gebracht haben: Ein Gast hat sich offenbar in seinem Hotelzimmer so stark mit Deo eingenebelt, dass ein Rauchmelder Alarm schlug.

Nach Angaben eines Sprechers der Stadt waren 20 Feuerwehrleute von der Freiwilligen Feuerwehr Aalen mit zwei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter sowie zwei Kommandofahrzeugen im Einsatz. Vielleicht hätte der Gast eher einen Deoroller verwenden sollen.

Brandmeldeanlage alamierte Feuerwehr automatisch

Dass die Feuerwehr überhaupt angerückt ist, liegt daran, dass das Hotel direkt mit einer Brandmeldeanlage verbunden ist. Schlägt ein Rauchmelder an, wird die Feuerwehr automatisch alamiert. Da kein Feuer im Spiel war, konnten die Einsatzkräfte nach 20 Minuten wieder abrücken.