Prozess wegen "Horrorüberfall" in Neu-Ulm beginnt

Es war eine Horrornacht für einen körperbehinderten Rentner in Neu-Ulm-Gerlenhofen: Im Juli vor zwei Jahren wurde er überfallen und misshandelt. Ab Montag steht einer der mutmaßlichen Täter vor Gericht.

Der 37-jährige Angeklagte soll mitten in der Nacht am 26.Juli 2020 die Haustür am Anwesen eines 81-jährigen Rentners im Neu-Ulmer Stadtteil Gerlenhofen aufgebohrt haben. Zusammen mit zwei anderen, unbekannten Täter ist er dann laut Anklage in das Haus eingedrungen. Das Opfer lag schlafend im Bett und wurde laut Staatsanwaltschaft überwältigt und mit Kabelbindern an Händen und Füßen gefesselt.

Opfer wurde schwer misshandelt

Anschließend sollen die Täter den Mann geschlagen, gewürgt und in Zeh und Finger gestochen haben. Außerdem übergossen sie ihn mit Whiskey und drohten damit, ihn anzuzünden. Durch die Misshandlungen wollten sie den 81-Jährigen dazu bringen, ihnen das Versteck des Tresorschlüssels zu verraten, heißt es. Weil sich der Mann weigerte, versuchten die Täter, den Tresor mit einem Winkelschleifer zu öffnen. Das misslang aber. Sie flüchteten dennoch mit Bargeld und Gegenständen im Wert von rund 5.000 Euro. Das schwer verletzte Opfer konnte trotz der Fesseln über die Balkontür ins Freie fliehen und durch Hilferufe einen Nachbarn auf sich aufmerksam machen.

Täter drohen mindestens fünf Jahre Haft

Der Angeklagte hat bislang zu den Vorwürfen geschwiegen. Er sitzt in Untersuchungshaft. Für den Prozess vor dem Memminger Landgericht sind bislang sieben Verhandlungstage angesetzt. Laut Gericht werden dem 37-Jährigen besonders schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung vorgeworfen. Die gesetzliche Mindeststrafe dafür beträgt fünf Jahre Haft.