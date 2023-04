Die Holzwerke Ladenburger wollen ihren Standort in Bopfingen-Kerkingen klimaneutral ausbauen. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro in den Ausbau investieren.

Die Holzwerke Ladenburger aus Bopfingen (Ostalbkreis) auf dem Weg zur Klimaneutralität: Insgesamt 100 Millionen Euro sollen in moderne Formen der Energieproduktion, die über die Selbstversorgung hinausgehen, investiert werden. Dies hat das Unternehmen am Donnerstag bei der Projektvorstellung mit Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) mitgeteilt. Im Sommer soll Baubeginn für ein Biomasse-Kraftwerk in Bopfingen-Kerkingen sein, in dem die Rinde von Bäumen und andere Reststoffe des dortigen Sägewerks verbrannt werden. Durch das Kraftwerk mit Dampfturbine wird Strom für rund 13.000 Haushalte erzeugt, gleichzeitig Wärme für die Holz- und Späne-Trocknung. Das Werk von Ladenburger in Bopfingen-Kerkingen will sich selbst mit Energie versorgen und zusätzlich 13.000 Haushalte. Ladenburger Das Ziel der Investition: Ladenburger will alle Energie, die der Standort benötigt, selbst erzeugen. Außerdem möchte die Firma Haushalte in Kerkingen mit Fernwärme versorgen. Ende kommenden Jahres soll das Kraftwerk in Betrieb gehen. Danach ist der Neubau einer Pellet-Produktion in Kerkingen geplant, wodurch der innerbetriebliche Späne-Transport zwischen den Standorten um rund 15.000 Lkw pro Jahr verringert wird, so ein Sprecher der Holzwerke.