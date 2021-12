2.500 Festmeter Holz werden zum Verkauf angeboten

Bei der Wertholz-Versteigerung in Bopfingen im Ostalbkreis werden Anfang nächsten Jahres rund 2.500 Festmeter zum Verkauf angeboten. Zwei Drittel davon sind Eichenstämme, so das Landratsamt in Aalen. Am 10. Februar wird das Holz versteigert. Die Organisatoren rechnen trotz steigender Holzpreise mit einem großen Interesse. Bei der letzten Versteigerung erzielte ein Bergahorn den höchsten Preis mit rund 3.600 Euro pro Festmeter. Den Zuschlag erhielt eine Hamburger Firma, die auf den Innenausbau von Jachten spezialisiert ist.