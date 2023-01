Garagenbrand in Mutlangen - Sachschaden sechsstellig

Großeinsatz der Feuerwehr am Montagnachmittag in Mutlangen - dort ist die Garage eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten. Der Sachschaden wird auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt.

Eine Doppelgarage eines Mehrfamilienhauses in Mutlangen im Ostalbkreis hat am Montag aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Laut Polizei standen in der Garage zwei Autos und eine Harley Davidson. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Verletzte gab es keine. Bei einem Brand in einer Doppelgarage in Mutlangen (Ostalbkreis) wurden zwei Autos und ein Motorrad zerstört. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt. onw-images: Marius Bulling Großeinsatz der Feuerwehr Laut Polizei wurde der Brand gegen Nachmittag über die Rettungsleitstelle gemeldet. Danach war die Feuerwehr Mutlangen mit 26 Kräften vor Ort, um den Brand zu löschen. Auch die Feuerwehr Durlangen war im Einsatz. Bei dem Brand wurde die Garage, das Motorrad und ein Ford Transit zerstört. Ein weiterer PKW wurde ebenfalls beschädigt. Die Polizei ermittelt weiter zur Ursache des Feuers.